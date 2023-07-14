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Бывший тренер сборной России Бородюк обвинил экс-тренера "Спартака" Тедеско в непорядочности за слова о России

Бывший тренер сборной России Бородюк обвинил экс-тренера "Спартака" Тедеско в непорядочности за слова о России

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк обвинил экс-тренера московского "Спартака" Доминика Тедеско в непорядочности за то, что специалист поддержал отстранение российских клубов и сборных от международных турниров, передает "Матч ТВ".

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