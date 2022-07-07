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Лавров 7 июля встретится с главами МИД Турции и Китая на Бали

Лавров 7 июля встретится с главами МИД Турции и Китая на Бали

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации утром в четверг заявили, что глава ведомства Сергей Лавров сегодня встретится с руководителями МИД Турции и Китая Мевлютом Чавушоглу и Ван И.

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