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Скорость 5400 км/ч: почему Х-32 сейчас абсолютно неуязвимы для ПВО врага
Знаменитые российские "Бэкфаеры" - дальние ракетоносцы Ту-22М3 "угостили" противника скоростными ракетами Х-32. Такие средства поражения поразили ряд объектов на территории противника.
Учитывая, что и раньше, когда американцы поставляли ВСУ средства ПВО в виде Patriot MIM-104, эти комплексы практически не могли сбивать такие ракеты, сейчас, когда такие поставки прекращены, "тридцать вторые" вообще недосягаемы. Это не раз признавалось даже представителями вражеского командования.
По открытым данным, размещенным в Сети, Х-32 имеют длину до 12 м. Размах крыла - 3 м, диаметр - до 1 м.
Жидкотопливный двигатель способен разогнать ракету до максимальной скорости - до 5400 км/ч, а высота полета - до 40 км, где Patriot ее точно не способен достать. Называемая максимальная дальность - до 1000 км.
Полутонная головная часть может причинить серьезный ущерб любому, даже хорошо защищенному объекту.