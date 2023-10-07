Telegraph: Байден планирует запросить у Конгресса $100 млрд помощи для Украины

Президент США Джо Байден рассматривает возможность принятия законопроекта о расходах на «единоразовую» помощь Украине в объеме $100 миллиардов сроком до следующих президентских выборов в США, сообщило издание Telegraph со ссылкой на собственные источники, знакомые с вопросом.