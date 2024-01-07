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Жабер в феврале 2023-го перенесла операцию по уменьшению легочного узла. После поражения на Australian Open она посинела и с трудом дышала

В документальном фильме «Это я» она объяснила, какую операцию перенесла в прошлом феврале. После поражения во втором круге Australian Open Жабер потребовалась медицинская помощь, так как она посинела и с трудом дышала.

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