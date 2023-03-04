Трамп посулил новый фронтир и города с летающими автомобилями

Бывший президент США Дональд Трамп предложил построить до 10 футуристических «городов свободы». Как передает CNN, это является частью плана, который, по словам Трампа, «создаст новое американское будущее» в стране, «утратившей свою смелость».
Бывший президент США Дональд Трамп предложил построить до 10 футуристических «городов свободы». Как передает CNN, это является частью плана, который, по словам Трампа, «создаст новое американское будущее» в стране, «утратившей свою смелость».
Свежие комментарии