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Трамп посулил новый фронтир и города с летающими автомобилями

Трамп посулил новый фронтир и города с летающими автомобилями

Бывший президент США Дональд Трамп предложил построить до 10 футуристических «городов свободы». Как передает CNN, это является частью плана, который, по словам Трампа, «создаст новое американское будущее» в стране, «утратившей свою смелость».

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