Инспекция минздрава Болгарии нашла ботулотоксин с истекшим сроком годности

Просроченные флаконы с ботулотоксином и гиалуроновой кислотой были обнаружены в парикмахерской и в двух поликлиниках специализированной практики по кожным заболеваниям в Пловдиве, 5 февраля передает Болгарское национальное радио.
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