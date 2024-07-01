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Царьград

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Зеленский выдал американцам очередную порцию лжи. И запросил сатисфакции

Зеленский выдал американцам очередную порцию лжи. И запросил сатисфакции

Вышло новое интервью с украинским лидером, где он выдал очередную лживую информацию.Киевский главарь продолжает фантазировать, выдавая желаемое за действительное.

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Комментарии
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Галина Малыхина
Врёт и ни в одном глазу... Одним словом еврей, а еврей из любого положения выползет...
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