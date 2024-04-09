22-летнему тиктокеру Дане Милохину пришла повестка в армию в связи с весенним призывом. Документы очередной раз направили в знаменитый подмосковный TikTok-хаус, где звезда соцсетей творил, пока не сбежал из страны.
Милохину пришла повестка в армию в связи с весенним призывом
Комментарии
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АП
Александр Поляничко
Кто это такой, что он попал в новости.
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16 час.
ВУ
Владимир Уфимцев
Зачем этого пидораса в армию призывать? Вы что, хотите еще одного тер.рориста за государственный счет обучить обращаться с оружием?
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16 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Широко известный в узких кругах фрик, одно время был "молодёжныим лицом Сбера", Грефу нравятся малолетние пидорасы, но неожиданно это "лицо" принесло пользу всей стране - звонящие с "зоновских колл-центров" заключенные, перестали представляться сотрудниками Сбера, западло по понятиям с таким работать. Как использовать пидораса на благо Родины - с гранатой под усраинский танк!
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15 час.
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