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Милохину пришла повестка в армию в связи с весенним призывом

Милохину пришла повестка в армию в связи с весенним призывом

22-летнему тиктокеру Дане Милохину пришла повестка в армию в связи с весенним призывом. Документы очередной раз направили в знаменитый подмосковный TikTok-хаус, где звезда соцсетей творил, пока не сбежал из страны.

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Комментарии
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АП
Александр Поляничко
Кто это такой, что он попал в новости.
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16 час.
ВУ
Владимир Уфимцев
Зачем этого пидораса в армию призывать? Вы что, хотите еще одного тер.рориста за государственный счет обучить обращаться с оружием?
Ответить
16 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Широко известный в узких кругах фрик, одно время был &quot;молодёжныим лицом Сбера&quot;, Грефу нравятся малолетние пидорасы, но неожиданно это &quot;лицо&quot; принесло пользу всей стране - звонящие с &quot;зоновских колл-центров&quot; заключенные, перестали представляться сотрудниками Сбера, западло по понятиям с таким работать. Как использовать пидораса на благо Родины - с гранатой под усраинский танк!
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15 час.

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