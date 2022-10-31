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Сотрудники уголовного розыска задержали в подмосковных Химках подозреваемого в краже из местного лицея

В дежурную часть УМВД России по г.о. Химки обратилась директор образовательного учреждения округа с заявлением о краже 16 планшетных компьютеров из помещения организации.

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