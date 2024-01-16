Методичка кремлебота: Что нужно знать по социалке для мигрантов

Из описания я понял, что мигранты имеют те же права, что и граждане РФ. Это по правилам, а без правил, может, и больше. Хотя терпения дочитать до конца не хватило.

Сергей

Много много буков, что бы скрыть своё невежество относительно реальностей жизни. Картинка, прямо скажем пасторальная, но касается она законных мигрантов, а что до общей кучи, так всё "дядя Турал" порешает. Аффтору пора бы выйти за пределы своего коттеджного посёлка и посмотреть на будущее своих детей... ( Да, если он надеется, что его детки то же отсидятся в коттеджном посёлке, то ошибается, этим зверям пофигу где бошки резать)