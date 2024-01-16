Намедни мне тут оппонент написал при обсуждении темы мигрантов: Рахаль → Боржов(Россия, МО)вчера в 11:23 В странах Залива тоже работают гастарбайтеры, но ни у кого и в страшном сне не возникает дурная мысль предоставить им гражданство или какие-либо льготы.
Методичка кремлебота: Что нужно знать по социалке для мигрантов
Комментарии
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Анатолий Зотов
Из описания я понял, что мигранты имеют те же права, что и граждане РФ. Это по правилам, а без правил, может, и больше. Хотя терпения дочитать до конца не хватило.
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13 час.
Gennady Sokolovsky
абсолютно ничего странного в отношении арабов к соплеменникам НЕТ - Арабы, как никто другой - ЗНАЮТ МЕНТАЛИТЕТ соплеменников, единоверцев. Поэтому - ДОМОЙ, все домой.
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2 час.
Сергей
Много много буков, что бы скрыть своё невежество относительно реальностей жизни. Картинка, прямо скажем пасторальная, но касается она законных мигрантов, а что до общей кучи, так всё "дядя Турал" порешает. Аффтору пора бы выйти за пределы своего коттеджного посёлка и посмотреть на будущее своих детей... ( Да, если он надеется, что его детки то же отсидятся в коттеджном посёлке, то ошибается, этим зверям пофигу где бошки резать)
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24 мин.
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