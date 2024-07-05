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Нижегородская правда

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Нарушения выявил Росприроднадзор на полигоне промышленных отходов в Выксе

Нарушения выявил Росприроднадзор на полигоне промышленных отходов в Выксе

Нарушения экологических требований выявили на ООО «ВМЗ-Комфорт» в Выксунском округе. Об этом сообщили в пресс-службе Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.

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