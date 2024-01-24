Ростех показал кадры испытаний арктической версии бронетранспортёра БТР-3Ф

БТР-3Ф выпускается "Курганмашзаводом", машину разработали в Специальном конструкторском бюро машиностроения (СКБМ).
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