Депай забил в 4-м матче Ла Лиги подряд. Он делит 2-е место в списке бомбардиров с Винисиусом, до Бензема – 2 гола

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай забил победный гол в матче с «Вильярреалом» (3:1). Нидерландец забил в четвертой игре Ла Лиги подряд – это его Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.
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