Власти запустили ипотеку на вторичку под 2% в новых регионах и под Белгородом

Участники и ветераны «военной спецоперации», а также те, кто работают в федеральных органах власти, социальной сфере, здравоохранении, культуре и спорте в новых регионах, смогут взять квартиру на вторичном рынке в ипотеку по ставке 2%, такое решение согласовало правительство.
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