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Аналитик Юшков: выход Венесуэлы из ОПЕК может «надавить» на цены на нефть

Аналитик Юшков: выход Венесуэлы из ОПЕК может «надавить» на цены на нефть

Эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков выразил мнение, что выход Венесуэлы из ОПЕК может привести к снижению цен на нефть и оказаться невыгодным для самой страны.

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