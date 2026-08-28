Аналитик Юшков: выход Венесуэлы из ОПЕК может «надавить» на цены на нефть

Эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков выразил мнение, что выход Венесуэлы из ОПЕК может привести к снижению цен на нефть и оказаться невыгодным для самой страны.
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