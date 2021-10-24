Театр абсурда

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Жаль, что Лаврентия Палыча уже не поднять, думаю с короной мы бы управились за пару недель....

Жаль, что Лаврентия Палыча уже не поднять, думаю с короной мы бы управились за пару недель....

автор - Диванный философ Лаврентий Берия-человек который мог бы остановить пандемию ковидлы в России Здравствуйте, уважаемые друзья! Вера в потусторонние силы, инопланетян и наследие Аненербе продолжают вести наших граждан в "светлое будущее".

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