Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ludmila alechshenko (Koroleva)
    Сволочь, а он не хочет помочь детям Донбасса?Гасли представил ...
  • Evgeniy LeV
    Гасли-гасли...  и погасли!  ДБ!Гасли представил ...
  • Сергей Рузманов
    На хрена ты извинялся, слабак? За то, как они гнобят наших спортсменов, меньше чем мерзавцами их не стоит называтьТренер мужской сб...

«Сиэтл» подписал Виктора Раска, «Миннесота» удержит 50% его зарплаты

«Сиэтл» приобрел у «Миннесоты» форварда Виктора Раска в обмен на выборы в будущих драфтах. В этом сезоне кэпхит 29-летнего шведа составляет 4 млн долларов, но «Уайлд» удержат половину (2 млн) его зарплаты.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх