«Сиэтл» подписал Виктора Раска, «Миннесота» удержит 50% его зарплаты

«Сиэтл» приобрел у «Миннесоты» форварда Виктора Раска в обмен на выборы в будущих драфтах. В этом сезоне кэпхит 29-летнего шведа составляет 4 млн долларов, но «Уайлд» удержат половину (2 млн) его зарплаты.