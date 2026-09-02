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Попробовала приготовить пельмени без варки: теперь традиционный способ кажется скучным

Попробовала приготовить пельмени без варки: теперь традиционный способ кажется скучным

Хрустящие пельмени с сочной начинкой – это не прерогатива ресторанной кухни. Добиться такого результата позволяет не варка в кастрюле, а комбинированный нагрев на сковороде.

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