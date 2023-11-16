«Худшая ситуация за всю историю»: поляки взвыли из-за эффектной мести России

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Комментарии
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вага карлито
Современные яблоки это когда  кожуру  с них  нужно обязательно срезать! Надеюсь наши яблоки не  будут таким образом портить   и обрабатывать что бы они  таким образом дольше хранились! Везде  идут потери качества! Бизнесс  меньше вложить больше получить при минимальных потерях как раз способствует тому что бы яблоки обрабатывались! Да их   больше но  увы!
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1 час.
Л
Людмила
Долги они отдают привычным для ляхов способом, пришли в Донбас убивать наших людей, там их многовато уже и украм оружие поставляют
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1 час.
ОТ
Олег Тимофеев
И Прибалты и СЭВ держались только за счет денег СССР. Теперь запад решил подоить бывшие союзные республики. А в них делают вид что это не понимают. Вот она вся современная еврейская политика. Наобещать потом сдать с рук на руки другим.
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1 час.

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