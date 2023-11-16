«Худшая ситуация за всю историю»: поляки взвыли из-за эффектной мести России

вага карлито

Современные яблоки это когда кожуру с них нужно обязательно срезать! Надеюсь наши яблоки не будут таким образом портить и обрабатывать что бы они таким образом дольше хранились! Везде идут потери качества! Бизнесс меньше вложить больше получить при минимальных потерях как раз способствует тому что бы яблоки обрабатывались! Да их больше но увы!