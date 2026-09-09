Бурятия и Байкал за три дня: мой опыт поездки с папой

Иногда самые запоминающиеся путешествия рождаются из спонтанных решений и желания наконец-то увидеть то, о чём так много слышал.
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