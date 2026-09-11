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Армия России ударила по логистическому центру ВСУ «Гостомель»

Армия России ударила по логистическому центру ВСУ «Гостомель»

Армия России ударила по логистическому центру Вооруженных сил Украины «Гостомель». Он ранее использовался для хранения и распределения комплектующих для производства БПЛА.

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