На Украине назвали плохой новостью назначение Белоусова главой Минобороны России

МОСКВА, 13 мая, ФедералПресс. Кадровые перестановки в Министерстве обороны России не сулят ничего хорошего Украине, поскольку назначение главой ведомства Андрея Белоусова может привести к наращиванию военного производства в РФ.
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