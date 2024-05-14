Йога для похудения: секреты красоты и долголетия

Проблема избыточного веса является одной из важных для многих женщин, да и мужчин, впрочем, тоже. На данный момент существует множество различных систем и способов, обещающих впечатляющие результаты – это различные виды фитнеса, гимнастики, всевозможные диеты и другое.
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