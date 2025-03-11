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Царьград

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Госдума собирается запретить выдачу жилищных сертификатов многодетным мигрантам

Госдума собирается запретить выдачу жилищных сертификатов многодетным мигрантам

Мигранты, недавно получившие гражданство России, не смогут претендовать на получение жилищных сертификатов.

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