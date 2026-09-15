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Нижегородская правда

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Почти терабайт трафика использовали абоненты Т2 на открытии «Volga Арена»

Почти терабайт трафика использовали абоненты Т2 на открытии «Volga Арена»

Т2, российский оператор мобильной связи, оценил активность своих абонентов на первом матче в новом ледовом дворце «Volga Арена» в Нижнем Новгороде.

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