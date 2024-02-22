Бомжи и грязь − секрет успеха США. Такеру Карлсону прилетел ответ от CNN за сюжет о Москве

Такое чувство, что он периодически бредил, выныривая иногда из бреда. Наговорил сорок бочек арестантов! Смысл - ни в дугу, ни в Красную армию! 🤦‍♀️

Лев Сивохин

Демократия- это не распущенность и нищета. В Советском Союзе люди жили руководствуясь социалистическим принципом- от каждого по способностям, каждому по его труду. Это и была настоящая демократия.