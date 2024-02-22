Бомжи и грязь − секрет успеха США. Такеру Карлсону прилетел ответ от CNN за сюжет о Москве

Чистота и порядок метро Москвы объясняется тем, что подземка была построена во времена «авторитарного» советского лидера Иосифа Сталина, заявил в эфире канала CNN американский эксперт по международной политике Фарид Закария.
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