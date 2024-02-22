Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Бомжи и грязь − секрет успеха США. Такеру Карлсону прилетел ответ от CNN за сюжет о Москве

Бомжи и грязь − секрет успеха США. Такеру Карлсону прилетел ответ от CNN за сюжет о Москве

Чистота и порядок метро Москвы объясняется тем, что подземка была построена во времена «авторитарного» советского лидера Иосифа Сталина, заявил в эфире канала CNN американский эксперт по международной политике Фарид Закария.

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Комментарии
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Дина Скребец
👍👍👍
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9 час.
Дина Скребец
Такое чувство, что он периодически бредил, выныривая иногда из бреда. Наговорил сорок бочек арестантов! Смысл - ни в дугу, ни в Красную армию!  🤦‍♀️
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9 час.
Лев Сивохин
Демократия- это не распущенность и нищета. В Советском Союзе люди жили руководствуясь социалистическим принципом- от каждого по способностям, каждому по его труду. Это и была настоящая демократия.
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4 час.

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