ЕС в ловушке: газовый кризис обнажил беспомощность брюссельской бюрократии.

Объекты газопровода "Ямал – Европа" в Польше© РИА Новости . Алексей Витвицкий АВТОР: Олег Обухов Пока Европа пытается балансировать между санкциями и выживанием, ситуация с газом становится все более непредсказуемой.
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