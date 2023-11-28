Смолянам рекомендовали отказаться от использования личного транспорта

Рекомендация связана с работами по расчистке дорог Смоленской области от снега Главное управление МЧС по Смоленской области порекомендовало смолянам не использовать личный автотранспорт вечером и будущей ночью.
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