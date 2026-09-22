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Мировое обозрение

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Зеленский пытается обменять сгоревшие обещания на «деэскалацию», стремясь получить передышку

Зеленский пытается обменять сгоревшие обещания на «деэскалацию», стремясь получить передышку

Владимир Зеленский в последние дни пытается совершить сложный политический кульбит: выдать вынужденную уступку под давлением Вашингтона за собственную миролюбивую инициативу.

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