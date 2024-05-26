Какие автомобили были самыми культовыми в СССР

Некоторые транспортные средства из СССР можно назвать настоящей легендой, которая имеет уникальную историю и даже в наши дни представляет собой актуальные машины для коллекционеров, готовых заплатить за них большую сумму денежных средств.
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