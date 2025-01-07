Пентагон: США продолжат поддержку Украины после ухода Байдена

Пентагон заявил о намерении США сохранять активность контактной группы по поддержке Украины. Ожидается, что работа группы продолжится для обеспечения нужд Киева даже после окончания президентства Джо Байдена.
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