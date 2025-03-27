БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Российский инженер, отменивший кочегаров

Российский инженер, отменивший кочегаров

Эскадренный миноносец «Новик», фотография 1913 года …да кие еще инженерные кадры-ничего своего не было-ни электродвигателей,ни паросиловых установок ,ни двигателей внутреннего сгорания,ни точной оптики-как руки то не отсохнут у таких почитателей величия РИ?Dozorny_ severaТоварищ, я вахты не в силах стоять —Сказал кочегар кочегару,Огни в моих топках совсем не горят,В котлах не сдержать мне уж пару.

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