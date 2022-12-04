СМИ узнали о больших потерях ВСУ под Артемовском из-за тактики НАТО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери под Артемовском (Бахмут) в Донецкой Народной Республике (ДНР) из-за применения в ходе обучения украинских военнослужащих натовской тактики Counterinsurgency (СOIN) по контрпартизанской войне.