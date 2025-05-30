Россиянина дважды оштрафован за размещение в соцсети песен

Суд в Алтайском крае дважды наложил штраф на местного жителя за публикацию в социальной сети "ВКонтакте" песен рэперов Oxxxymiron (Мирон Федоров, физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента) и Славы КПСС (Вячеслав Машнов), которые ранее были внесены в реестр экстремистских материалов пишет РИА Новости .