Осторожнее с финансами: китайский гороскоп на неделю со 2 по 8 июня

Неделя с 2 по 8 июня по древней китайской системе «Бацзы» обещает быть насыщенной и переменчивой. Астролог Маргарита Богатова рекомендует внимательнее относиться к финансовым вопросам и избегать медицинских дел в определённые дни.
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