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Петербургский дневник

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СК занимается переговорами диспетчеров с экипажем разбившегося самолета AZAL

СК занимается переговорами диспетчеров с экипажем разбившегося самолета AZAL

Назначена комплексная авиационно-техническая экспертиза Следователи анализируют переговоры диспетчеров Грозного, Махачкалы и Минеральных Вод с командиром потерпевшего крушение самолета AZAL, сообщается в телеграм-канале СК РФ.

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