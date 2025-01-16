СК занимается переговорами диспетчеров с экипажем разбившегося самолета AZAL

Назначена комплексная авиационно-техническая экспертиза Следователи анализируют переговоры диспетчеров Грозного, Махачкалы и Минеральных Вод с командиром потерпевшего крушение самолета AZAL, сообщается в телеграм-канале СК РФ.
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