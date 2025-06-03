Прошел второй раунд переговоров между Россией и Украиной: главное за сутки

Россия и Украина за столом переговоров: почему второй раунд не стал прорывом В Стамбуле завершился второй раунд российско-украинских переговоров, который не принес ни значительного прогресса, ни полного фиаско.
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