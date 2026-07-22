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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В России предложили маркировать продукты с пальмовым маслом

В России предложили маркировать продукты с пальмовым маслом

Пальмовое масло встречается в десятках привычных товаров — от печенья и вафель до йогуртов и творожных десертов, но заметить его в списке ингредиентов не всегда просто Лидер общественного движения "Здоровое Отечество" Екатерина Лещинская предложила разработать систему предупредительной маркировки для продуктов, содержащих пальмовое масло.

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