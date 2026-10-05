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Toyota столкнулась с питбайком в Троицком — пострадал 14-летний подросток

Toyota столкнулась с питбайком в Троицком — пострадал 14-летний подросток

14-летний подросток получил травмы при столкновении питбайка с Toyota Hilux Surf в селе Троицком Анивского района.

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