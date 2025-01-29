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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Кратковременное прекращение подачи электроэнергии в Новоаннинском районе

Кратковременное прекращение подачи электроэнергии в Новоаннинском районе ⚡️⚡️⚡️ 29 января с 09-00 до 10-00 (на 10 - 20 мин) и с 15-00 до 17-00 (на 10 - 20 мин) x.

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