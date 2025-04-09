Профилакторий завода им. Свердлова в Дзержинске выставили на торги

Профилакторий завода имени Я.М. Свердлова в Дзержинске выставили на продажу. Он является объектом культурного наследия регионального значения и находится на территории парка 1‑го Мая, сообщили в АНО «АСИРИС».
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