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Нижегородская правда

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Профилакторий завода им. Свердлова в Дзержинске выставили на торги

Профилакторий завода им. Свердлова в Дзержинске выставили на торги

Профилакторий завода имени Я.М. Свердлова в Дзержинске выставили на продажу. Он является объектом культурного наследия регионального значения и находится на территории парка 1‑го Мая, сообщили в АНО «АСИРИС».

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