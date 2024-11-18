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Bild: Германия передаст Украине 4 тысячи БПЛА с ИИ, обходящих системы РЭБ

Bild: Германия передаст Украине 4 тысячи БПЛА с ИИ, обходящих системы РЭБ

Германия передаст Украине 4 тысячи беспилотников с искусственным интеллектом, которые не поддаются системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и называются «мини-таурусы» (по аналогии с германско-шведскими ракетами Taurus).

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