Более 20 домов затопило в Южно-Сахалинске из-за тайфуна

В городе и окрестных поселках отменены занятия в школах, действует режим чрезвычайной ситуации Фото: "По секрету Сахалин" Тайфун привел к подтоплению нескольких домов и обесточиванию частного сектора в Южно-Сахалинске.
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