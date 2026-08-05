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Путин объявил о новых назначениях военачальников в зоне СВО

Путин объявил о новых назначениях военачальников в зоне СВО

Солодчук возглавит службы тыла Минобороны, Иванаев — группировку «Центр»Президент России Владимир Путин проводит совещание с военными, в ходе которого объявил о кадровых изменениях в зоне специальной военной операции.

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