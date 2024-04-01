Внимание❗️❗️❗️ В Новоаннинском районе, юго-западнее станицы Филоновской, продолжается контролируемый пал сухой травы с целью профилактики распространения огня.
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Внимание❗️❗️❗️ В Новоаннинском районе, юго-западнее станицы Филоновской, продолжается контролируемый пал сухой травы с целью профилактики распространения огня.