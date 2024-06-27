Крейсер «Варяг» провел учебные стрельбы в Средиземном море

Флагманский корабль Тихоокеанского флота – ракетный крейсер «Варяг» в ходе учений в Средиземном море отработал отражение атак безэкипажных катеров и средств воздушного нападения, а также наводного вражеского корабля.
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