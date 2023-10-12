В Московской области может появиться льготная ипотека со ставкой в 3%

Ипотека должна подстегнуть развитие производства и уровень жизни в среднем и дальнем Подмосковье.Льготная сельская ипотека со ставкой в 3%, которая действует во многих регионах России, может появиться и в Московской области.
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