Генетики разгадали главную тайну: кто из родителей передает свой интеллект ребенку? Ольга ВайленкоИнтеллект человека – это одна из самых сложных и загадочных характеристик, вокруг которой на протяжении десятилетий велись споры как среди ученых, так и среди обывателей.
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