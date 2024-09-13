Генетики разгадали главную тайну: кто из родителей передает свой интеллект ребенку? Ольга ВайленкоИнтеллект человека – это одна из самых сложных и загадочных характеристик, вокруг которой на протяжении десятилетий велись споры как среди ученых, так и среди обывателей.