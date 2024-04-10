На внутреннем кольце КАД с 18 по 27 апреля перекроют две полосы движения

Между развязками с Красносельским и Ропшинским шоссе На Кольцевой автомобильной дороге в Петербурге, на участке между транспортной развязкой на пересечении с автомобильной дорогой «Стрельна – Пески» (Красносельское шоссе) и транспортной развязкой на пересечении с автомобильной дорогой «Марьино – Ропша» (Ропшинское шоссе), будут перекрыты две полосы движения, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».